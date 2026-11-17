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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Bunzl eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Bunzl-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bunzl-Papier bei 19.88 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 50.302 Bunzl-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1’476.86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29.36 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47.69 Prozent gesteigert.
Bunzl war somit zuletzt am Markt 9.02 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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