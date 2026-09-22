FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.27 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 429.738 Bunzl-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’233.35 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 21.09.2026 auf 26.14 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.33 Prozent.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch