Heute vor 10 Jahren wurde die BT Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3.63 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das BT Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.556 BT Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 59.11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.15 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 40.89 Prozent.

Insgesamt war BT Group zuletzt 21.47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch