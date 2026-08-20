FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das BT Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.71 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’849.664 BT Group-Anteilen. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 19.08.2026 11’892.37 GBP wert, da der Schlussstand 2.03 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18.92 Prozent.

Insgesamt war BT Group zuletzt 19.64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch