BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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20.08.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das BT Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.71 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’849.664 BT Group-Anteilen. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 19.08.2026 11’892.37 GBP wert, da der Schlussstand 2.03 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18.92 Prozent.
Insgesamt war BT Group zuletzt 19.64 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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