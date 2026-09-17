FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das BT Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64.041 BT Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 131.80 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 16.09.2026 auf 2.06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.80 Prozent gesteigert.

BT Group war somit zuletzt am Markt 19.84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch