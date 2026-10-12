British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen British Land Company-Einstiegs gewesen.
British Land Company-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.47 GBP. Bei einem British Land Company-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288.018 British Land Company-Aktien. Die gehaltenen British Land Company-Papiere wären am 09.10.2026 1’119.24 GBP wert, da der Schlussstand 3.89 GBP betrug. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’119.24 GBP entspricht einer Performance von +11.92 Prozent.
Am Markt war British Land Company jüngst 3.99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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