FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor einem Jahr abgeworfen

British Land Company-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.47 GBP. Bei einem British Land Company-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288.018 British Land Company-Aktien. Die gehaltenen British Land Company-Papiere wären am 09.10.2026 1’119.24 GBP wert, da der Schlussstand 3.89 GBP betrug. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’119.24 GBP entspricht einer Performance von +11.92 Prozent.

Am Markt war British Land Company jüngst 3.99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch