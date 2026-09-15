FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BP-Papier statt. Zur Schlussglocke waren BP-Anteile an diesem Tag 5.23 GBP wert. Bei einem BP-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.113 BP-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 109.17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.71 GBP belief. Damit wäre die Investition um 9.17 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 87.24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch