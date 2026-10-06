FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 4.33 GBP. Bei einem BP-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23.105 BP-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5.63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.13 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 30.13 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 86.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch