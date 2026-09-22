Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beazley-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Beazley-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3.99 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 250.815 Beazley-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’275.65 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 21.09.2026 auf 13.06 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227.56 Prozent angewachsen.
Beazley war somit zuletzt am Markt 7.77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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