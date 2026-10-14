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BAT-Investition im Blick 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BAT
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Die BAT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.96 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 385.218 BAT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’275.44 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 13.10.2026 auf 42.25 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 62.75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 90.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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