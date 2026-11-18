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|BAT-Investition im Blick
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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die BAT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43.60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.938 BAT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’037.73 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 17.11.2026 auf 45.24 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 3.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 101.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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