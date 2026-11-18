Die BAT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43.60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.938 BAT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’037.73 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 17.11.2026 auf 45.24 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 3.77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAT belief sich zuletzt auf 101.24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch