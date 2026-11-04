FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.27 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 395.804 BAT-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’925.98 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 03.11.2026 auf 45.29 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.26 Prozent vermehrt.

BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 98.36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch