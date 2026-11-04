|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable BAT-Anlage?
|
04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die BAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.27 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 395.804 BAT-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’925.98 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 03.11.2026 auf 45.29 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.26 Prozent vermehrt.
BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 98.36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
04.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochnachmittag höher (finanzen.ch)
|
04.11.26
|BAT Aktie News: BAT zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
04.11.26
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.