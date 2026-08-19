BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BAT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAT-Anteile bei 26.77 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.735 BAT-Anteilen. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 18.08.2026 154.90 GBP wert, da der Schlussstand 41.47 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.90 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von BAT bezifferte sich zuletzt auf 89.22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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