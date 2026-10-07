FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das BAT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.83 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 40.274 BAT-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39.99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’610.55 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.06 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 85.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch