BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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|Lukrativer BAT-Einstieg?
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BAT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das BAT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.83 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 40.274 BAT-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39.99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’610.55 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.06 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 85.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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