|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|BAT-Performance
|
11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BAT-Papier bei 25.93 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.857 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (45.41 GBP), wäre das Investment nun 175.14 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75.14 Prozent.
Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 96.19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
11.11.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
11.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.11.26
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.