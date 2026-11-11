FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BAT-Papier bei 25.93 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.857 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (45.41 GBP), wäre das Investment nun 175.14 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75.14 Prozent.

Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 96.19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch