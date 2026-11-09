FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Barratt Developments-Papier bei 4.71 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hat, hat nun 21.231 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.64 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 06.11.2026 auf 3.33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29.36 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Barratt Developments eine Börsenbewertung in Höhe von 4.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch