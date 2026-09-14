FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 4.75 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 210.704 Barratt Developments-Aktien. Die gehaltenen Barratt Developments-Papiere wären am 11.09.2026 601.56 GBP wert, da der Schlussstand 2.86 GBP betrug. Die Abnahme von 1’000 GBP zu 601.56 GBP entspricht einer negativen Performance von 39.84 Prozent.

Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch