Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Barratt Developments-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Barratt Developments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.17 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barratt Developments-Aktie investiert, befänden sich nun 1’394.914 Barratt Developments-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (3.24 GBP), wäre die Investition nun 4’513.94 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 4’513.94 GBP, was einer negativen Performance von 54.86 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich jüngst auf 4.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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