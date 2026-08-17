Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barratt Developments-Papier an diesem Tag 4.48 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hat, hat nun 22.311 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.80 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 14.08.2026 auf 3.26 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4.54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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