Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Barratt Developments gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Barratt Developments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.85 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barratt Developments-Aktie investiert, befänden sich nun 25.967 Barratt Developments-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 3.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19.03 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich jüngst auf 4.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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