FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die Barratt Developments-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 4.53 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’206.045 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’019.63 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 28.08.2026 auf 3.18 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.80 Prozent.

Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.42 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch