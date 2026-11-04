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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.92 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 52.110 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4.20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218.63 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 118.63 Prozent.
Barclays wurde am Markt mit 56.43 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Barclays am 04.11.2026
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