FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.92 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 52.110 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4.20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218.63 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 118.63 Prozent.

Barclays wurde am Markt mit 56.43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch