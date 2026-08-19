FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.60 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 623.636 Barclays-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’140.63 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 18.08.2026 auf 5.04 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +214.06 Prozent.

Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 69.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch