Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Barclays-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.60 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 623.636 Barclays-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’140.63 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 18.08.2026 auf 5.04 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +214.06 Prozent.
Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 69.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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