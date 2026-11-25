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|Lukrative Barclays-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Barclays-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Barclays-Anteile 1.42 GBP wert. Bei einem Barclays-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.602 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4.01 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 283.32 GBP wert. Mit einer Performance von +183.32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Barclays eine Börsenbewertung in Höhe von 54.69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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