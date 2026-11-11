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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Barclays-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.02 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 495.663 Barclays-Papiere. Die gehaltenen Barclays-Aktien wären am 10.11.2026 2’131.60 GBP wert, da der Schlussstand 4.30 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +113.16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barclays belief sich zuletzt auf 57.13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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