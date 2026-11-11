FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.02 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 495.663 Barclays-Papiere. Die gehaltenen Barclays-Aktien wären am 10.11.2026 2’131.60 GBP wert, da der Schlussstand 4.30 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +113.16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barclays belief sich zuletzt auf 57.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch