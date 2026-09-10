FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Bank of Georgia Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.00 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.250 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 840.63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 134.50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 740.63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bank of Georgia Group eine Marktkapitalisierung von 5.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch