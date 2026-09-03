FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bank of Georgia Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34.65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288.600 Bank of Georgia Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 133.60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 38’557.00 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 38’557.00 GBP, was einer positiven Performance von 285.57 Prozent entspricht.

Insgesamt war Bank of Georgia Group zuletzt 5.78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch