FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of Georgia Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Bank of Georgia Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bank of Georgia Group-Aktie an diesem Tag 76.25 GBP wert. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 131.148 Bank of Georgia Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 141.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’518.03 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 85.18 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 6.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch