FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Bank of Georgia Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 31.40 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Bank of Georgia Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.847 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 120.20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’828.03 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 282.80 Prozent zugenommen.

Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5.17 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch