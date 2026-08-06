Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Bank of Georgia Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Bank of Georgia Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 31.40 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Bank of Georgia Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.847 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 120.20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’828.03 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 282.80 Prozent zugenommen.
Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5.17 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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