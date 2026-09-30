FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BAE Systems von vor einem Jahr eingebracht

Am 30.09.2025 wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BAE Systems-Aktie an diesem Tag 20.59 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48.567 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BAE Systems-Aktie auf 19.48 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 945.85 GBP wert. Mit einer Performance von -5.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für BAE Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 57.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch