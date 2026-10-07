BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen BAE Systems-Einstiegs gewesen.
Am 07.10.2023 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.81 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’019.784 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (18.55 GBP), wäre das Investment nun 18’916.99 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 89.17 Prozent.
Der Marktwert von BAE Systems betrug jüngst 56.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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