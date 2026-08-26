BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|BAE Systems-Investment im Blick
|
26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.
Am 26.08.2016 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BAE Systems-Papier an diesem Tag 5.41 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’850.139 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38’815.91 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 25.08.2026 auf 20.98 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 288.16 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 61.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
26.08.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Aufschläge in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.08.26
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)