FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2016 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BAE Systems-Papier an diesem Tag 5.41 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’850.139 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38’815.91 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 25.08.2026 auf 20.98 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 288.16 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 61.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch