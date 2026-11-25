Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BAE Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.21 GBP wert. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.169 BAE Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 114.44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.55 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.44 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von BAE Systems betrug jüngst 53.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch