FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Babcock International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Babcock International-Aktie an diesem Tag bei 12.54 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 797.448 Babcock International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 9.05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’213.72 GBP wert. Mit einer Performance von -27.86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 4.36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch