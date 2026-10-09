Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Babcock International-Anlage?
|
09.10.2026 10:02:31
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Babcock International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Babcock International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Babcock International-Aktie an diesem Tag bei 12.54 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 797.448 Babcock International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 9.05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’213.72 GBP wert. Mit einer Performance von -27.86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 4.36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Babcock International
|
10:02
|FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Babcock International
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.