FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Babcock International-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Babcock International-Anteile an diesem Tag bei 11.90 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.403 Babcock International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (10.19 GBP), wäre die Investition nun 85.59 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 14.41 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 5.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch