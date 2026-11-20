Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Babcock International-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Babcock International-Aktie bei 3.09 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’234.833 Babcock International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (10.67 GBP), wäre die Investition nun 34’499.49 GBP wert. Damit wäre die Investition um 244.99 Prozent gestiegen.

Babcock International wurde am Markt mit 4.74 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch