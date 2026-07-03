FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 5 Jahren verdient

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Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037

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Lukrative Babcock International-Anlage? 03.07.2026 10:02:30

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Vor Jahren in Babcock International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Babcock International
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Das Babcock International-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Babcock International-Papier letztlich bei 2.95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 33.952 Babcock International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.07.2026 358.70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10.57 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 258.70 Prozent angezogen.

Alle Babcock International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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