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Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037

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Frühe Anlage 18.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Babcock International gewesen.

Babcock International
10.97 CHF -1.63%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Babcock International-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Babcock International-Aktie an diesem Tag bei 3.80 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Babcock International-Aktie investierten, hätten nun 2’630.195 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (10.18 GBP), wäre die Investition nun 26’762.23 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 167.62 Prozent.

Babcock International war somit zuletzt am Markt 5.02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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