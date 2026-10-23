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|Babcock International-Investition im Blick
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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Babcock International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Babcock International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Babcock International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Babcock International-Aktie 3.31 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 301.750 Babcock International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’851.54 GBP, da sich der Wert einer Babcock International-Aktie am 22.10.2026 auf 9.45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185.15 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Babcock International bezifferte sich zuletzt auf 4.61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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