FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8.12 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 123.183 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 647.45 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Papiers am 12.08.2026 auf 5.26 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 35.25 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 4.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch