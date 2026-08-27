Auto Trader Group Aktie 27293490 / GB00BVYVFW23
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Auto Trader Group-Investment?
|
27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Auto Trader Group-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.24 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 16.026 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 5.39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.41 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13.59 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLC
|
12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Aufschläge in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
20.08.26