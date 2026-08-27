FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.24 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 16.026 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 5.39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.41 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13.59 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4.27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch