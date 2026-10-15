Auto Trader Group Aktie 27293490 / GB00BVYVFW23
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6.37 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157.035 Auto Trader Group-Aktien. Die gehaltenen Auto Trader Group-Aktien wären am 14.10.2026 804.65 GBP wert, da der Schlussstand 5.12 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.54 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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