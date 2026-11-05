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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.74 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129.199 Auto Trader Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 737.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.71 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 26.25 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 4.14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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