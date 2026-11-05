FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.74 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129.199 Auto Trader Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 737.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.71 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 26.25 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 4.14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch