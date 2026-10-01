FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4.06 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’466.091 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’166.46 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Papiers am 30.09.2026 auf 4.53 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.66 Prozent.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch