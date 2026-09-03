FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3.81 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Auto Trader Group-Aktie investiert, befänden sich nun 262.398 Auto Trader Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 5.01 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’314.09 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31.41 Prozent zugenommen.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch