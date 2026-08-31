AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AstraZeneca-Anteile bei 106.62 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 9.379 AstraZeneca-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 1’122.68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 119.70 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.27 Prozent zugenommen.
AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185.81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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