FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 3 Jahren bedeutet

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19.42 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 515.066 Associated British Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’559.62 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 12.10.2026 auf 18.56 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 4.40 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 12.83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch