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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Associated British Foods-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Associated British Foods-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Anteile betrug an diesem Tag 22.80 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 438.596 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 19.43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’521.93 GBP wert. Damit wäre die Investition um 14.78 Prozent gesunken.
Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13.43 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated British Foods plc
Analysen zu Associated British Foods plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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