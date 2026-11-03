FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Associated British Foods-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Anteile betrug an diesem Tag 22.80 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 438.596 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 19.43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’521.93 GBP wert. Damit wäre die Investition um 14.78 Prozent gesunken.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13.43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch