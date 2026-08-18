FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Associated British Foods-Aktie an diesem Tag bei 19.60 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 5.102 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 20.03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102.19 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2.19 Prozent.

Associated British Foods wurde am Markt mit 14.35 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch