FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Associated British Foods-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17.80 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.620 Associated British Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.09 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 19.10.2026 auf 19.24 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.09 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13.58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch